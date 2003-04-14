marulyankinayand

Сетевой и системный администратор удалённо

Меня зовут Марина . Являюсь студенткой последнего 4 курса, МПТ РЭУ им Плеханова. Специальности Сетевое и Системное администрирование. Заканчиваю колледж с отличием.

В процессе учёбы получила базовые знания ОС Windows 7, 10 , Cisco parket treser и т д . возьмусь за любую работу связанную с it направлением по специальности с удалённым форматом работы. В дальнейшем готова развиваться в it направлении .