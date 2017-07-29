marushchakelena

Менеджер по продажам

Очень нравится общаться с людьми, я легко располагаю к себе человека и ввожу в доверие! По образованию менеджер-экономист, степень магистра, специальность "Менеджмент управленческой деятельности и администрирования"! Являюсь частным предпринимателем уже 7 лет и партнером косметической компании "Орифлэйм"! Хорошо развит навык продаж! Часто работаю с рекламой, так как ежедневно выкладываю посты! Хорошо получается организаторская работа! Могу общаться на английском языке на среднем уровне! Есть навык достижения целей!