marusia86s

Принимаю заказы на переводы с английского и на английский

Принимаю заказы на переводы с английского и на английский.

Различные виды перевода, от перевода художественных книг до технической документации и товарных каталогов. Готова поработать с новыми предложениями, будь то технический, художественный или юридический перевод. Есть возможность вычитки переведенного на английский текста носителем языка.

Опыт работы в области переводов - 1 год (фриланс).

При переводе максимально сохраняется стилистика и оформление. Всегда приемлемые цены, в отдельных случаях возможен торг. При больших объемах готова сделать скидку)))

Связаться со мной можно по почте, skype или по телефону.