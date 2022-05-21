marusy1405

Мария marusy1405

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Видеомонтаж, создание видеороликов

Видеомонтажер

Видеоролики на заказ:

 Для вашего бизнеса - видеопрезентации, бизнес-трейлер, заставки к видео, рекламные ролики.

 Для важного события - поздравительные слайд-шоу, ролики для близких, семейные видеоальбомы.

Работаю в After Effects и Vegas Pro.

Соблюдение сроков, качество, ответственный подход.