Видеомонтаж, создание видеороликов
Видеомонтажер
Видеоролики на заказ:
Для вашего бизнеса - видеопрезентации, бизнес-трейлер, заставки к видео, рекламные ролики.
Для важного события - поздравительные слайд-шоу, ролики для близких, семейные видеоальбомы.
Работаю в After Effects и Vegas Pro.
Соблюдение сроков, качество, ответственный подход.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Пример слайд-шоу, воспоминания о путешествии31 просмотр
- Пример бизнес-презентации32 просмотра
- Промо ролик для салона красоты32 просмотра
- Динамичный трейлер33 просмотра