UX/UI дизайн мобильных приложений
Закончила МАИ (1991 год выпуска, специальность - гироскопические приборы и системы), работала в рекламном отделе МГСН, затем более 18 лет разрабатывала формы документов в MS-Word/MS-Excel и Adobe Acrobat и занималась обработкой графики для СПС Консультант Плюс, в настоящее время занимаюсь проектами мобильных приложений как UX/UI-дизайнер
Я против войны в Украине!
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Дизайн мобильных приложений
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