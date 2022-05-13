marusya_68

Мария marusya_68

 
57 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UX/UI дизайн мобильных приложений

Закончила МАИ (1991 год выпуска, специальность - гироскопические приборы и системы), работала в рекламном отделе МГСН, затем более 18 лет разрабатывала формы документов в MS-Word/MS-Excel и Adobe Acrobat и занималась обработкой графики для СПС Консультант Плюс, в настоящее время занимаюсь проектами мобильных приложений как UX/UI-дизайнер 

Портфолио

Дизайн мобильных приложений
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$10/час
от $100от 10 дней
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