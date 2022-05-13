UX/UI дизайн мобильных приложений

Закончила МАИ (1991 год выпуска, специальность - гироскопические приборы и системы), работала в рекламном отделе МГСН, затем более 18 лет разрабатывала формы документов в MS-Word/MS-Excel и Adobe Acrobat и занималась обработкой графики для СПС Консультант Плюс, в настоящее время занимаюсь проектами мобильных приложений как UX/UI-дизайнер