marusya_gurova

Проектная команда Сергея Гурова

Принимаем заказы на дизайн сайтов!

Создаем интерфейсы, интернет-магазины, лэндинг-пейджи, мобильные приложения.

Наглядный пример нашей работы:

Сайт: http://tenkofx.com/ru/

Лэндинги к нему:

https://www.behance.net/gallery/17513607/Tenko-FX-Lan..

Функциональный дизайн, нестандартные решения от талантливого веб-дизайнера, профессиональное ведение проекта - от чуткого и доброжелательного проект-менеджера.