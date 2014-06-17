marusya_gurova

Гурова Маруся marusya_gurovamarusya_gurova
36 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Проектная команда Сергея Гурова
Принимаем заказы на дизайн сайтов!
Создаем интерфейсы, интернет-магазины, лэндинг-пейджи, мобильные приложения.
Наглядный пример нашей работы:
Сайт: http://tenkofx.com/ru/
Лэндинги к нему:
https://www.behance.net/gallery/17513607/Tenko-FX-Lan..
Функциональный дизайн, нестандартные решения от талантливого веб-дизайнера, профессиональное ведение проекта - от чуткого и доброжелательного проект-менеджера.
Действие аккаунта приостановлено!