marusyaweb

Веб-дизайнер на Tilda

Привет, меня зовут Мария!Я веб-дизайнер на Тильде.

Конструктор не значит шаблонный сайт. Это быстрая разработка и лёгкое администрирование!Pаботаю в zеro-блoках, а это уникaльный дизайн без шаблонов.Проведу анализ вашей ниши, составлю прототип, создам дизайн в Фигме.

А также адаптирую сайт под мобильные устройства и настрою анимацию.Помимо разработки самого сайта помогу с бекендом на стороне платфоомы:

подключу домен, формы обратной связи, онлайн-оплату, СRM, и другие доп.функции.

Также работаю с кодом, есть наработанная база скриптов. Чтобы ещё больше выделяться на фоне конкурентов)