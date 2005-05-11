Ведущий специалист-программист ЦИО СМ ГУЗО (Центр информационного обеспечения и страховой медицины главного управления здравоохранения Оренбургской области). Проекты: система электронного документооборота (регистрация карточек документов, хранение отсканированных оригиналов документов, многофункциональный поиск, включая полнотекстовый поиск в текстах документов, контроль исполнения, движение документов по исполнителям, отчетность и т.д.) - разработка (СУБД - SQL Server 2000, клиенты - Delphi, Web-клиенты - ASP); Удаленное рабочее место бюджетополучателя (УРМ на Win32-систему на СУБД SQL Sever - на стадии начальной разработки; текущие работы по администрированию локальной сети, настройке рабочих мест, сопровождению ПО, обучению пользователей.

Предыдущая работа - ведущий инженер кафедры финансов ОГУ. Сопровождение ПО, некоторые работы по администрированию (реализация доступа в Интернет через WinRoute; контроль трафика, политика безопасности и т.д.), обучение пользователей, настройка рабочих мест и поддержка их в рабочем состоянии.

Навыки. СУБД: SQL Server 2000 - проектирование БД, владение Transact-SQL, написание сохраненных процедур, триггеров. Знание технологий доступа к БД SQL Server - ADO, ODBC, BDE; Interbase; Языки программирования: Object Pascal (Delphi), C#, (Visual Studio .NET), немного С++, VB, VBScript. 1С: бухгалтерия - конфигурирование и администрирование

Web-технологии: ASP; Навыки по настройке ОС, локальной сети и т.д. Операционные системы - семейство Windows.