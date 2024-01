Translating/Перевод

Переводчик. Родной язык - русский. Уровень владения английским языком - C1, подтвержден дипломом Euro English Language Examination with distinction в 2016г. Перевожу любые тексты как с русского на английский, так и с английского на русский. Готова к работе в любое время.

Doing translating work. My native language is Russian, my level of English is C1, certified by Euro English Language Examination Diploma with distinction(2016). I translate any texts both from English into Russian and from Russian into English. Ready to work any time.