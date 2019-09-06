mary_art69

SMM специалист

Ищите новыепути привлечения клиентов, думаете как увеличить продажи, тогда продвижение в

Instagram для Вас. Меня зовут Мария – я SMM менеджер.

Неоспоримыйфакт, что Instagram – захватил мир. Тысячи людей уже продвигают бизнес через

данную соц.сеть. В настоящее время, Instagram одна из мощных

площадок для продаж.

Приправильном продвижении, в ближайшее время, Вы получите от 100 новых клиентов в

месяц, и это только на начальном этапе. А дальше больше!

Забудь омасслайкинге и массфоловинге, никаких программ накруток и ботов вместо

клиентов, готовых купить Ваш товар / услугу. Я помогу профессионально развить Ваш

профиль.

Вам большене придется тратить время на анализ ЦА, написание постов, ответы клиентам,

оформление визуала и прочее. В этом поможет менеджер SMM.

Дляподробной информации, вопросах сотрудничества – звоните, пишите (WA, Direct),

так же получите маркетинговый анализ Вашего бизнес-профиля – Бесплатно, до

конца августа скидка на услуги до 40%.