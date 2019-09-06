mary_art69

Ищите новыепути привлечения клиентов, думаете как увеличить продажи, тогда продвижение в
Instagram для Вас. Меня зовут Мария – я SMM менеджер.
Неоспоримыйфакт, что Instagram – захватил мир. Тысячи людей уже продвигают бизнес через
данную соц.сеть. В настоящее время, Instagram одна из мощных
площадок для продаж.
Приправильном продвижении, в ближайшее время, Вы получите от 100 новых клиентов в
месяц, и это только на начальном этапе. А дальше больше!
Забудь омасслайкинге и массфоловинге, никаких программ накруток и ботов вместо
клиентов, готовых купить Ваш товар / услугу. Я помогу профессионально развить Ваш
профиль.
Вам большене придется тратить время на анализ ЦА, написание постов, ответы клиентам,
оформление визуала и прочее. В этом поможет менеджер SMM.
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так же получите маркетинговый анализ Вашего бизнес-профиля – Бесплатно, до
конца августа скидка на услуги до 40%.