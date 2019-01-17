mary_neupokoeva

Администратор сайта

Заполнение карточек товара в интернет-магазине. Написание новостей, акций и статей. Заказ данных статей у профессионалов или договоренность с маркетологом о написании определенного текста, если данный текст имеет узкую тематику.

Рассылка писем по базам клиентов об наших новинках или акциях. Добавление новых клиентов в базу.

Введение групп в социальных сетях. Проведение розыгрышей.

Работа на платформе 1-с Битрикс оболочка компании Аспро, редактирование информации на сайте компании.