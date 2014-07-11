копирайтер, редактор, корректор, переводчик

Образование.

2010 – 2014 гг. – Московский Городской Педагогический университет, специальность «русский язык и литература».

Дополнительное образование.

2012 – 2013 гг. – Курсы польского языка в Московском Гуманитарном Педагогическом Институте (ныне Московский Городской Педагогический Университет);

2008 – 2009 гг. – Курсы немецкого языка в центре немецкого языка «Эрлангенский дом» в г. Владимир;

2007 – 2009 гг. – Курсы английского языка в центре английского языка «Британский дом» в г. Владимир;

2009 г. – Курс теории технического перевода с английского языка (полный письменный перевод, реферативный перевод, аннотационный перевод) в Лингвистической гимназии им. А. Г. Столетова г. Владимир.

Опыт работы.

1.2012 – 2014 гг. – Компания «Ваш репетитор», репетитор русского языка, литературы, рисования, няня: давала частные уроки.

2.С 2012 г. по настоящее время работаю няней. Всего два ребенка – 3 года и 5 лет. (на частной основе)

3.2013 г. – США, Сибрук, штат Нью Хэмпшир, газета Seabrook News, внештатный фотограф: фотографировала меропрития, проходившие в городе в летний период 2013 года.

4.2011 г. – г. Владимир, компания «Регион-сервис», секретарь: отвечала на звонки, оформляла заявки клиентов.

Дополнительные навыки.

Английский язык – уровень intermediate, B2 (самостоятельное владение, продвинутый уровень)

Немецкий язык – уровень A2 (элементарное владение, предпороговый уровень)

Польский язык – уровень А1 (элементарное владение, уровень выживания)

Опытный пользователь ПК (Windows, MacOs)

Знание редакторского дела: прослушала курс теории, есть опыт работы с текстами