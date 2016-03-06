maryavasengina

Сайт по аналогии - ncase.com.ua (тематика такая же). Функционал интернет-магазина: 1. Возможность генерции карты сайта для поисковых систем. 2. Возможность выбрать свой город. 3. Должна быть возможность вставлять различные рекламные банеры на сайт. 4. Различные пометки для ...
- Интернет-магазины20 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть готовая верстка – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F5.grinvald.ru%2F]5.grinvald.ru/[/url] Нужно реализовать следующий функционал: 1. Абсолютно весь ранжир с сайта – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2F9uzasp]prntscr.com/9uzasp[/url] Все будет абсолютно также, но анимация элементов как на – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mcena.ru%2F]www.mcena.ru/[/url] 2. 2 типа пользователей на сайте: посетитель, поставщик. Посетитель имеет возможность оставлять оценки к отдельным ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать интернет-магазин под управлением 1С-Битрикс. Список работ: 1. Настройка индексации в поисковиках и верное выведение информации; 2. Внести небольшие изменения в шаблон сайта (добавить несколько включаемых областей); 3. Сделать округление цен, если возможно; 4. Внутренне SEOИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад