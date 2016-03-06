maryavasengina

Есть готовая верстка – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F5.grinvald.ru%2F]5.grinvald.ru/[/url] Нужно реализовать следующий функционал: 1. Абсолютно весь ранжир с сайта – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2F9uzasp]prntscr.com/9uzasp[/url] Все будет абсолютно также, но анимация элементов как на – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mcena.ru%2F]www.mcena.ru/[/url] 2. 2 типа пользователей на сайте: посетитель, поставщик. Посетитель имеет возможность оставлять оценки к отдельным ...