maryavasengina

Мария Васенгина maryavasengina

 
45 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать интернет-магазин

    Сайт по аналогии - ncase.com.ua (тематика такая же). Функционал интернет-магазина: 1. Возможность генерции карты сайта для поисковых систем. 2. Возможность выбрать свой город. 3. Должна быть возможность вставлять различные рекламные банеры на сайт. 4. Различные пометки для ...

    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интегрировать сайт на CMS

    Есть готовая верстка – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F5.grinvald.ru%2F]5.grinvald.ru/[/url]  Нужно реализовать следующий функционал:    1. Абсолютно весь ранжир с сайта – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2F9uzasp]prntscr.com/9uzasp[/url] Все будет абсолютно также, но анимация элементов как на – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mcena.ru%2F]www.mcena.ru/[/url]   2. 2 типа пользователей на сайте: посетитель, поставщик.   Посетитель имеет возможность оставлять оценки к отдельным ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать интернет-магазин

    Необходимо доработать интернет-магазин под управлением 1С-Битрикс.   Список работ:   1. Настройка индексации в поисковиках и верное выведение информации;   2. Внести небольшие изменения в шаблон сайта (добавить несколько включаемых областей);   3. Сделать округление цен, если возможно;   4. Внутренне SEO

    Битрикс1С-Битрикс
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
web-art
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Доработать интернет-магазин
Очень приятный в общении заказчик. Быстрая оплата и четкая остановка задачи. Рекомендую всем.
Спасибо за проделанную работу. Оперативно выполняет любые поставленные задачи, предлагает наилучшие идеи по реализации проекта, дотошно относится ко всем мелочам. Обязательно обращусь к Вам Адрей ещё раз.
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