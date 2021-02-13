marybalyan

Мэри marybalyan

 
33 годаРоссия/Балашиха
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
SMM-специалист, PR-менеджер, Администратор директа, Менеджер блогера, Создание рекламных макетов

Мои сильные стороны - умение понять заказчика, ответственная и трудолюбивая, работу выполняю в срок. Эффективно планирую рабочее время. Обладаю хорошими навыками коммуникации и умею работать с возражениями. Я целеустремленный человек, люблю открывать для себя новое и учиться. Стремлюсь к порядку в голове и в работе.

Образование и квалификации:

1. Факультет психологии и социальной работы БФУ им.И.Канта (2008-2013гг.)

Углубленное изучение психологии помогает мне в понимании и в коммуникации с ЦА.

2. Дипломированный специалист Института Онлайн Профессий от Julia Marketing

Ключевые профессиональные компетенции:

  • Тексты для постов
  • Разработка и внедрение маркетинговой стратегии
  • Создание визуальной концепции фото и видеоконтента
  • Обработка фото
  • Создание статичные и динамичных рекламных макетов
  • Настройка активных ссылок и лид-магнитов
  • Платные и бесплатные способы продвижения
  • Поиск блогеров для рекламы и анализ рекламных компаний
  • Навыки продаж: воронки, прогревы, триггеры
  • Сбор и анализ данных (рынка, аудитории, конкурентов)
  • Создание и упаковка аккаунта
Навыки

  • Копирайтинг
  • Работа в Google таблицах, Excel
  • Создание Google Форм
  • Монтаж простых видеороликов
  • Работа с возражениями
  • Продажи
  • Обработка фотографий
  • Оформление Taplink