marybalyan

SMM-специалист, PR-менеджер, Администратор директа, Менеджер блогера, Создание рекламных макетов

Мои сильные стороны - умение понять заказчика, ответственная и трудолюбивая, работу выполняю в срок. Эффективно планирую рабочее время. Обладаю хорошими навыками коммуникации и умею работать с возражениями. Я целеустремленный человек, люблю открывать для себя новое и учиться. Стремлюсь к порядку в голове и в работе.

Образование и квалификации:

1. Факультет психологии и социальной работы БФУ им.И.Канта (2008-2013гг.)

Углубленное изучение психологии помогает мне в понимании и в коммуникации с ЦА.

2. Дипломированный специалист Института Онлайн Профессий от Julia Marketing

Ключевые профессиональные компетенции:

Тексты для постов

Разработка и внедрение маркетинговой стратегии

Создание визуальной концепции фото и видеоконтента

Обработка фото

Создание статичные и динамичных рекламных макетов

Настройка активных ссылок и лид-магнитов

Платные и бесплатные способы продвижения

Поиск блогеров для рекламы и анализ рекламных компаний

Навыки продаж: воронки, прогревы, триггеры

Сбор и анализ данных (рынка, аудитории, конкурентов)

Создание и упаковка аккаунта