marybalyan

SMM-специалист, PR-менеджер, Администратор директа, Менеджер блогера, Создание рекламных макетов
Мои сильные стороны - умение понять заказчика, ответственная и трудолюбивая, работу выполняю в срок. Эффективно планирую рабочее время. Обладаю хорошими навыками коммуникации и умею работать с возражениями. Я целеустремленный человек, люблю открывать для себя новое и учиться. Стремлюсь к порядку в голове и в работе.
Образование и квалификации:
1. Факультет психологии и социальной работы БФУ им.И.Канта (2008-2013гг.)
Углубленное изучение психологии помогает мне в понимании и в коммуникации с ЦА.
2. Дипломированный специалист Института Онлайн Профессий от Julia Marketing
Ключевые профессиональные компетенции:
- Тексты для постов
- Разработка и внедрение маркетинговой стратегии
- Создание визуальной концепции фото и видеоконтента
- Обработка фото
- Создание статичные и динамичных рекламных макетов
- Настройка активных ссылок и лид-магнитов
- Платные и бесплатные способы продвижения
- Поиск блогеров для рекламы и анализ рекламных компаний
- Навыки продаж: воронки, прогревы, триггеры
- Сбор и анализ данных (рынка, аудитории, конкурентов)
- Создание и упаковка аккаунта
- Копирайтинг
- Работа в Google таблицах, Excel
- Создание Google Форм
- Монтаж простых видеороликов
- Работа с возражениями
- Продажи
- Обработка фотографий
- Оформление Taplink
Действие аккаунта приостановлено!