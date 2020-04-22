Забочусь о вашем времени. Пишу грамотные тексты на различную тематику, работаю с вашими текстами, осуществляю их корректировку.

Пишу грамотные тексты на различную тематику, работаю свашими текстами, осуществляю их корректировку. Пишу различные письменные работы

(контрольные, самостоятельные, курсовые работы, эссе) как для школьников, так и

для студентов, создаю презентации. Работаю с программами проверки уникальности

текста. Знание юриспруденции, психологии и педагогики. Умею работать в сжатые

сроки.