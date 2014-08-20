Живу в Италии 20 лет, высшее образование получила здесь же. Имею постоянную переводческую практику, как устную, так и писменную, с итальянского на русский и наоборот. Осуществляю переводы любой сложности и на любую тематику, в частности, художественной, технической, медицинской и юридической литературу.

Оплата - 6€ за стандартную страницу 1800 знаков с пробелами исходного текста. (За 1000 знаков - 3,5€)

При очень объемных проектах предпочтительна поэтапная оплата.

Средняя скорость - 5 страниц в день, в зависимости от загруженности.

Способ оплаты - Western Union, MoneyGram

Контактный e-mail: [email protected]