ОПЫТ РАБОТЫ
2010 – 2012гг.: Фотостудия Zoom
Фотограф, администратор студии, системный администратор
- Проведение фотосессий в студии, на природе, в интерьере
- Организация рабочего графика студии, распределение работы между
фотографами
- Организация мастер-классов по фотографии, рекламных акций студии
- Разработка и поддержка сайта фотостудии (http://zoom-24.ru)
2009 – 2010 гг.: ООО «СибИнтел»
Программист
- Документооборот Lotus Notes, Domino Server (система БОСС-Референт 3.0)
- Документооборот DocsVision, Directum
2007 – 2009 гг.: ООО «Интелрос»
Программист
- Веб-программирование ASP.Net, .Net Framework 2.0, C#, Microsoft ASP.NET
AJAX Library, MS SQL Server, верстка (табличная, блочная)
- Документооборот Lotus Notes, Domino Server (система БОСС-Референт 2.0)
2006 – 2007 гг.: Красноярский Государственный Технический Университет
Программист-стажер
- Документооборот Lotus Notes, Domino Server (система автоматизации
утверждения приказов КГТУ)
- Программирование отчетности JReport, Cache (формирование отчетов по
системе учебного планирования)
ОБРАЗОВАНИЕ
2005 - 2010 гг. Сибирский Федеральный Университет
- Институт Космических и Информационных Технологий
Специальность: Вычислительные машины, системы, комплексы и сети
Присвоена степень «Инженер»
2006г. Курсы переводчиков технических текстов (англ.)
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Английский – средний уровень (читаю, пишу, перевожу, говорю)
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
- Коммуникабельность
- Ответственность
- Стрессоустойчивость, неконфликтность