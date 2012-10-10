ОПЫТ РАБОТЫ

2010 – 2012гг.: Фотостудия Zoom

Фотограф, администратор студии, системный администратор

- Проведение фотосессий в студии, на природе, в интерьере

- Организация рабочего графика студии, распределение работы между

фотографами

- Организация мастер-классов по фотографии, рекламных акций студии

- Разработка и поддержка сайта фотостудии (http://zoom-24.ru)

2009 – 2010 гг.: ООО «СибИнтел»

Программист

- Документооборот Lotus Notes, Domino Server (система БОСС-Референт 3.0)

- Документооборот DocsVision, Directum

2007 – 2009 гг.: ООО «Интелрос»

Программист

- Веб-программирование ASP.Net, .Net Framework 2.0, C#, Microsoft ASP.NET

AJAX Library, MS SQL Server, верстка (табличная, блочная)

- Документооборот Lotus Notes, Domino Server (система БОСС-Референт 2.0)

2006 – 2007 гг.: Красноярский Государственный Технический Университет

Программист-стажер

- Документооборот Lotus Notes, Domino Server (система автоматизации

утверждения приказов КГТУ)

- Программирование отчетности JReport, Cache (формирование отчетов по

системе учебного планирования)

ОБРАЗОВАНИЕ

2005 - 2010 гг. Сибирский Федеральный Университет

- Институт Космических и Информационных Технологий

Специальность: Вычислительные машины, системы, комплексы и сети

Присвоена степень «Инженер»

2006г. Курсы переводчиков технических текстов (англ.)

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Английский – средний уровень (читаю, пишу, перевожу, говорю)

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

- Коммуникабельность

- Ответственность

- Стрессоустойчивость, неконфликтность