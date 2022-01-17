maryiabuhai

Последние три года я посвятила совершенствованию своих навыков в редакторе Photoshop. Хочу предложить Вам услуги по обработке, редактированию и ретуши фотографий. Работаю быстро и качественно и стараюсь максимально учесть и удовлетворить Ваши потребности. В работе использую современный мощный ноутбук и профессиональный графический планшет. Моя цель - помочь вам улучшить ваши фотографии. Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ мастер фотошопа (ретушь/обработка фото).
Выполняю работу строго в срок. Я здесь, чтобы помочь вам с вашими потребностями. Моя цель - обеспечить наилучшие результаты для всех моих клиентов. Работая в фотошопе получаю удовольствие и расслабление. У меня высокие стандарты, я работаю скрупулезно и усердно, постоянно осваивая новые навыки. Я стремлюсь к долгосрочным отношениям со своими клиентами и к совместному творческому процессу, учитывающему все требования конечного продукта. Для меня важно добиться отличного результата и 100% удовлетворенности клиентов вне зависимости от поставленной задачи.
Ретушь и редактирование фотографий — моя страсть на протяжении долгого времени, и мне нравится, когда я ретуширую фотографии, а также все сопутствующие услуги, такие как редактирование фотографий, обработка, ретушь, восстановление фотографий, раскрашивание черно-белых фотографий и т. д. Я владею Adobe Photoshop, Adobe Lightroom. Независимо от того, насколько большой или маленькой может быть работа, я ВСЕГДА выложусь на 100%, чтобы обеспечить ваше полное удовлетворение.
Мои услуги
- ретушь фотографий;
- фотосъемка продукции для интернета и печати;
- редактирование фотографий;
- обработка фотографий;
- редактирование фотографий недвижимости;
- удаление фона;
- удаление объектов с фото (даже крупные объекты);
- раскрашивание ч/б фото;
- изменение цвета отдельных объектов на фото;
- цветокоррекция фотографий;
- восстановление старых поврежденных фотографий;
- обрезка изображений;
- редактирование файла PDF;
- создание (удаление) водяных знаков;
- создание фотоколлажей;
- манипуляции с телом и портретом: замена головы, рук, волос, глаз, губ и т.д. ;
- помощь в макияже: накрасить глаза, губы на портрете, убрать морщины, родинки, убрать второй подбородок;
- добавление света, солнечных лучей или драматических эффектов;
- замена лица, головы на фото;
- глажка одежды, удаление пятен с мебели и многое другое.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
- Позитивная, целеустремленная, трудолюбивая
- Пунктуальная, отзывчивая, профессиональная
- мне нравится то, чем я занимаюсь и делаю это профессионально.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне! Я всегда рада помочь вам! Я уверена, что если вы поработаете со мной только один раз, вы выберете меня для дальнейшего сотрудничества.
Спасибо, что нашли время, чтобы посмотреть на мой профиль. С уважением, Мария Б. Instagram @ buhajmarija