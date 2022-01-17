maryiabuhai

Редактирование и обработка изображений / Ретушь фотографий / Photoshop Expert

Последние три года я посвятила совершенствованию своих навыков в редакторе Photoshop. Хочу предложить Вам услуги по обработке, редактированию и ретуши фотографий. Работаю быстро и качественно и стараюсь максимально учесть и удовлетворить Ваши потребности. В работе использую современный мощный ноутбук и профессиональный графический планшет. Моя цель - помочь вам улучшить ваши фотографии. Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ мастер фотошопа (ретушь/обработка фото).

Выполняю работу строго в срок. Я здесь, чтобы помочь вам с вашими потребностями. Моя цель - обеспечить наилучшие результаты для всех моих клиентов. Работая в фотошопе получаю удовольствие и расслабление. У меня высокие стандарты, я работаю скрупулезно и усердно, постоянно осваивая новые навыки. Я стремлюсь к долгосрочным отношениям со своими клиентами и к совместному творческому процессу, учитывающему все требования конечного продукта. Для меня важно добиться отличного результата и 100% удовлетворенности клиентов вне зависимости от поставленной задачи.

Ретушь и редактирование фотографий — моя страсть на протяжении долгого времени, и мне нравится, когда я ретуширую фотографии, а также все сопутствующие услуги, такие как редактирование фотографий, обработка, ретушь, восстановление фотографий, раскрашивание черно-белых фотографий и т. д. Я владею Adobe Photoshop, Adobe Lightroom. Независимо от того, насколько большой или маленькой может быть работа, я ВСЕГДА выложусь на 100%, чтобы обеспечить ваше полное удовлетворение.

Мои услуги

- ретушь фотографий;

- фотосъемка продукции для интернета и печати;

- редактирование фотографий;

- обработка фотографий;

- редактирование фотографий недвижимости;

- удаление фона;

- удаление объектов с фото (даже крупные объекты);

- раскрашивание ч/б фото;

- изменение цвета отдельных объектов на фото;

- цветокоррекция фотографий;

- восстановление старых поврежденных фотографий;

- обрезка изображений;

- редактирование файла PDF;

- создание (удаление) водяных знаков;

- создание фотоколлажей;

- манипуляции с телом и портретом: замена головы, рук, волос, глаз, губ и т.д. ;

- помощь в макияже: накрасить глаза, губы на портрете, убрать морщины, родинки, убрать второй подбородок;

- добавление света, солнечных лучей или драматических эффектов;

- замена лица, головы на фото;

- глажка одежды, удаление пятен с мебели и многое другое.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

- Позитивная, целеустремленная, трудолюбивая

- Пунктуальная, отзывчивая, профессиональная

- мне нравится то, чем я занимаюсь и делаю это профессионально.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне! Я всегда рада помочь вам! Я уверена, что если вы поработаете со мной только один раз, вы выберете меня для дальнейшего сотрудничества.

Спасибо, что нашли время, чтобы посмотреть на мой профиль. С уважением, Мария Б. Instagram @ buhajmarija