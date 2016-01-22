Пока новочек

Готова выполнять любую работу в качестве копирайтера, рерайтера, переводчика. У меня техническое образование, я заядлый путешественник, обожаю всевозможные спортивные мероприятия и нередко принимаю в них участие, поэтому статьи на данные тематики наиболее актуальны для меня. Темы декора интерьера, ремонта и поиска жилья также коснулись меня лично. Много могу рассказать о похудении, диетах и пп.

Я еще только начинаю работать в данной сфере, но полна оптимизма, вдохновения и стремления, потому-что знаю ради чего все это! Работу люблю, увлекаюсь быстро и главное ни за что не остановлюсь пока не выполню все на 100%.