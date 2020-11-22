Многофункциональный человек с большим творческим потенциалом. Я тот, кого ты так долго искал!
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Знания, умения, навыки:
- Профессиональная ретушь и цветокоррекция фотографий в Lightroom и Photoshop
- Замена фона, добавление/удаление элементов, реставрация старых фотографий и много другое (возможна пакетная обработка, уточняйте)
- Создание простых сайтов на Tilda, Zero Block
- Транскрибация
- Вы высылаете на электронную почту техническое задание на работу.
- Я сообщаю вам готова ли я взяться за работу, если да, то говорю вам стоимость и срок выполнения.
- После готовности работы я высылаю скрин работы.
- При необходимости вносятся корректировки.
- Вы оплачиваете финальный результат работы.
- Я высылаю Вам готовую работу.
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
На связи с 11:00 MSK
О работе:
Я всегда выполню свою работу в срок и что не менее важно, качественно.
Главное о себе:
Только начинающий фрилансер, поэтому цены на мои услуги смешные. Поскольку для меня сейчас важно набрать много положительных отзывов о своей работе и пополнить портфолио, то я буду подходить очень ответственно к любому типу работы.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Низкие цены.
- Всегда на связи.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата принимается:
- карта Сбербанка
- WebMoney
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!
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Портфолио
- Пример цветокоррекции и ретуши фото (до, после)29 просмотров