maryinternal

Мария maryinternal

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Многофункциональный человек с большим творческим потенциалом. Я тот, кого ты так долго искал!

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

  • Профессиональная ретушь и цветокоррекция фотографий в Lightroom и Photoshop
  • Замена фона, добавление/удаление элементов, реставрация старых фотографий и много другое (возможна пакетная обработка, уточняйте)
  • Создание простых сайтов на Tilda, Zero Block
  • Транскрибация
Порядок работы:

  • Вы высылаете на электронную почту техническое задание на работу.
  • Я сообщаю вам готова ли я взяться за работу, если да, то говорю вам стоимость и срок выполнения.
  • После готовности работы я высылаю скрин работы.
  • При необходимости вносятся корректировки.
  • Вы оплачиваете финальный результат работы.
  • Я высылаю Вам готовую работу.
Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

На связи с 11:00 MSK

О работе:

Я всегда выполню свою работу в срок и что не менее важно, качественно. 

Главное о себе:

Только начинающий фрилансер, поэтому цены на мои услуги смешные. Поскольку для меня сейчас важно набрать много положительных отзывов о своей работе и пополнить портфолио, то я буду подходить очень ответственно к любому типу работы. 

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Низкие цены.
  • Всегда на связи.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется перед отправкой работы лично вам, как только я сообщу, что все готово. Предоплата не требуется. 

Оплата принимается:

  • карта Сбербанка
  • WebMoney
Если вы хотите посмотреть еще мои работы, то заходите в мою группу vk - https://vk.com/cryofseagulls﻿

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!