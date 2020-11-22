Многофункциональный человек с большим творческим потенциалом. Я тот, кого ты так долго искал!

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

Профессиональная ретушь и цветокоррекция фотографий в Lightroom и Photoshop

Замена фона, добавление/удаление элементов, реставрация старых фотографий и много другое (возможна пакетная обработка, уточняйте)

Создание простых сайтов на Tilda, Zero Block

Транскрибация

Вы высылаете на электронную почту техническое задание на работу.

Я сообщаю вам готова ли я взяться за работу, если да, то говорю вам стоимость и срок выполнения.

После готовности работы я высылаю скрин работы.

При необходимости вносятся корректировки.

Вы оплачиваете финальный результат работы.

Я высылаю Вам готовую работу.

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

На связи с 11:00 MSK

О работе:

Я всегда выполню свою работу в срок и что не менее важно, качественно.

Главное о себе:

Только начинающий фрилансер, поэтому цены на мои услуги смешные. Поскольку для меня сейчас важно набрать много положительных отзывов о своей работе и пополнить портфолио, то я буду подходить очень ответственно к любому типу работы.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Низкие цены.

Всегда на связи.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата

Оплата принимается:

карта Сбербанка

WebMoney

Если вы хотите посмотреть еще мои работы, то заходите в мою группу vk - https://vk.com/cryofseagulls

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!