Все, что нужно знать обо мне
Приветствую!)
Меня зовут Маша, мне 21, и я универсал. Чем я занимаюсь?
1) Перевожу тексты с английского на русский и обратно. (Есть сертификат международного уровня, работаю преподом)
2) Сочиняю стихи на русском и английском языках (давно занимаюсь этим на заказ)
3) Монтирую видео. Использую Sony Vegas, монтирую просто, но со вкусом
4) Делаю озвучку видео и накладываю ее на видео. (Да, я еще и озвучник, примеры работ есть в группе vk.com/selenagomez в альбоме "Русская озвучка")
5) Я частный репетитор. Работаю как по городу, так и по скайпу.
Действие аккаунта приостановлено!
Аудиомонтаж
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$8/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
нет рейтинга