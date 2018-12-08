Все, что нужно знать обо мне

Приветствую!)

Меня зовут Маша, мне 21, и я универсал. Чем я занимаюсь?

1) Перевожу тексты с английского на русский и обратно. (Есть сертификат международного уровня, работаю преподом)

2) Сочиняю стихи на русском и английском языках (давно занимаюсь этим на заказ)

3) Монтирую видео. Использую Sony Vegas, монтирую просто, но со вкусом

4) Делаю озвучку видео и накладываю ее на видео. (Да, я еще и озвучник, примеры работ есть в группе vk.com/selenagomez в альбоме "Русская озвучка")

5) Я частный репетитор. Работаю как по городу, так и по скайпу.