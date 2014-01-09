maryklymenko

ЦЕЛЬ
Работа дизайнером, обучение и карьерный рост
ОПЫТ РАБОТЫ
Без официального опыта работы
Онлайн-журнал "STARBROTHERS" - ФОТОГРАФ-РЕТУШЕР
Matthew's Lab-Твой выпускной альбом! УКРАИНА - РЕТУШЕР (УДАЛЁННАЯ РАБОТА)
ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 2007 - Февраль 2013
Национальный авиационный университет
Факультет архитектуры и дизайна
Специалист
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Internet - опытный пользователь
Программы - Adobe Photoshop, 3D MAX, Auto CAD
ПУБЛИКАЦИИ
«Почвопокровные растения. Рекомендации по их использованию в озеленении города и населённых пунктов. »-Киев: Фитосоциоцентр, 2011. Оформление: дизайнер Клименко М.Ю.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Украинский, русский, английский (средний).