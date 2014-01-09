maryklymenko

ЦЕЛЬ

Работа дизайнером, обучение и карьерный рост

ОПЫТ РАБОТЫ

Без официального опыта работы

Онлайн-журнал "STARBROTHERS" - ФОТОГРАФ-РЕТУШЕР

Matthew's Lab-Твой выпускной альбом! УКРАИНА - РЕТУШЕР (УДАЛЁННАЯ РАБОТА)

ОБРАЗОВАНИЕ

Сентябрь 2007 - Февраль 2013

Национальный авиационный университет

Факультет архитектуры и дизайна

Специалист

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Internet - опытный пользователь

Программы - Adobe Photoshop, 3D MAX, Auto CAD

ПУБЛИКАЦИИ

«Почвопокровные растения. Рекомендации по их использованию в озеленении города и населённых пунктов. »-Киев: Фитосоциоцентр, 2011. Оформление: дизайнер Клименко М.Ю.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Украинский, русский, английский (средний).