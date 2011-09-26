Переводчик, английский язык. Знание английского языка: upper-intermediate, французского - базовый.

Имею среднее специальное лингвистическое образование.

В данный момент учусь на 6-м курсе в Государственном университете управления.

Личные качества: трудолюбие, владение словом, грамотность, умение четко формулировать мысли, аналитический склад ума.

Навыки: слепой десятипальцевый метод набора текста.

цена 100 руб. за 1800 знаков перевода с пробелами

Контакты: [email protected]