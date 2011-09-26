Переводчик, английский язык. Знание английского языка: upper-intermediate, французского - базовый.
Имею среднее специальное лингвистическое образование.
В данный момент учусь на 6-м курсе в Государственном университете управления.
Личные качества: трудолюбие, владение словом, грамотность, умение четко формулировать мысли, аналитический склад ума.
Навыки: слепой десятипальцевый метод набора текста.
цена 100 руб. за 1800 знаков перевода с пробелами
Контакты: [email protected]
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Портфолио
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