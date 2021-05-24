maryna1996

Создание сайтов визитка, лендинг, интернет магазин, корпоративный сайт

Здравствуйте, меня зовут Марина! Я дипломированный маркетолог с навыками программирования. Создам одностраничный сайт, сайт визитка, интернет-магазин, корпоративный сайт. Работаю с Tilda, Wix, WordPress, Ocstore/OpenCart.

Мои услуги:

- Дизайн сайта и логотипы

- Интернет-магазины

- Лендинги

- Сайты визитки

- Корпоративные сайты\ сайты фирмы

- Блоги и т.д.

- Любой другой проект по вашим требованиям

- Оказываю услуги по продвижению сайтов

Как я работаю?

Примеры. Вы показываете понравившийся сайт или я показываю примеры сайтов, которые смогут подходить вашей сфере деятельности.

Прототип. Мы обсуждаем с вами, какую информацию вы хотите добавить/какие блоки убрать.

Аналитика. Подключу ваш сайт к Google Analytics, Google Ads, Google Search Console. Таким образом, вы получете всю необходимую аналитику.

Модули. Подключу ваш сайт ко всем необходимым дополнениям ( форма обратной связи и т.д.)

Хостинг и домен. Подключу сайт к хостингу и домену.

Первые посетители на сайт. Вы принимаете на сайт первых клиентов!

Ранее создавала сайты следующих тематик:

сайт для IT компании;

интернет магазин подарков;

одностраничный сайт ремонта обуви в Чехии;

сайт для клининга;

сайт бухгалтерской компании

сайт визитка.

сайты для строительных организаций

Почему стоит выбрать именно меня в качестве интернет-маркетолога:

поддержка в течении года после создания сайта БЕСПЛАТНО. (обучение работе с сайтом так же входит в стоимость) .

Не пропадаю со связи

законченное высшее образование в сфере маркетинга

опыт работы в маркетологом в разных сферах бизнеса

я не беру предоплаты на одностраничные сайты

мы правим сайт пока вам не понравится. У меня железное терпение )

устанавливаем четкий дедлайн

С радостью сделаю сайт, которым вы будете довольны!