maryna1996

Здравствуйте, меня зовут Марина! Я дипломированный маркетолог с навыками программирования. Создам одностраничный сайт, сайт визитка, интернет-магазин, корпоративный сайт. Работаю с Tilda, Wix, WordPress, Ocstore/OpenCart.
Мои услуги:
- Дизайн сайта и логотипы
- Интернет-магазины
- Лендинги
- Сайты визитки
- Корпоративные сайты\ сайты фирмы
- Блоги и т.д.
- Любой другой проект по вашим требованиям
- Оказываю услуги по продвижению сайтов
Как я работаю?
Примеры. Вы показываете понравившийся сайт или я показываю примеры сайтов, которые смогут подходить вашей сфере деятельности.
Прототип. Мы обсуждаем с вами, какую информацию вы хотите добавить/какие блоки убрать.
Аналитика. Подключу ваш сайт к Google Analytics, Google Ads, Google Search Console. Таким образом, вы получете всю необходимую аналитику.
Модули. Подключу ваш сайт ко всем необходимым дополнениям ( форма обратной связи и т.д.)
Хостинг и домен. Подключу сайт к хостингу и домену.
Первые посетители на сайт. Вы принимаете на сайт первых клиентов!
Ранее создавала сайты следующих тематик:
сайт для IT компании;
интернет магазин подарков;
одностраничный сайт ремонта обуви в Чехии;
сайт для клининга;
сайт бухгалтерской компании
сайт визитка.
сайты для строительных организаций
Почему стоит выбрать именно меня в качестве интернет-маркетолога:
поддержка в течении года после создания сайта БЕСПЛАТНО. (обучение работе с сайтом так же входит в стоимость) .
Не пропадаю со связи
законченное высшее образование в сфере маркетинга
опыт работы в маркетологом в разных сферах бизнеса
я не беру предоплаты на одностраничные сайты
мы правим сайт пока вам не понравится. У меня железное терпение )
устанавливаем четкий дедлайн
С радостью сделаю сайт, которым вы будете довольны!