Ищешь толкового иллюстратора?

Тогда тебе ко мне.

Меня зовут Марина, Я ИЛЛЮСТРАТОР с высшим образованием и опытом работы более 5 лет.📚

Хочу предложить вам свои услуги для генерирования коммерческих проектов.

Я специализируюсь на создании иллюстраций для:

✅игровой индустрии;

✅книг;

✅журналов;

✅рекламы;

✅персональных проектов и бизнеса.

Что я умею?

- работать с персонажами, объектами, иконками.

Что я могу?

-воплотить любую коммерческую идею, опираясь лишь на ваше описание.

Гарантирую высокое качество иллюстраций, выполненных в срок и с полным уважением к вашим пожеланиям.

Telegram: @simalariko

Instagram: simalariko