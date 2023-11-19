Ищешь толкового иллюстратора?
Тогда тебе ко мне.
Меня зовут Марина, Я ИЛЛЮСТРАТОР с высшим образованием и опытом работы более 5 лет.📚
Хочу предложить вам свои услуги для генерирования коммерческих проектов.
Я специализируюсь на создании иллюстраций для:
✅игровой индустрии;
✅книг;
✅журналов;
✅рекламы;
✅персональных проектов и бизнеса.
Что я умею?
- работать с персонажами, объектами, иконками.
Что я могу?
-воплотить любую коммерческую идею, опираясь лишь на ваше описание.
Гарантирую высокое качество иллюстраций, выполненных в срок и с полным уважением к вашим пожеланиям.
Telegram: @simalariko
Instagram: simalariko