SEO

SEO для вашего сайта

Немного обо мне:

Работаю в IT сфере более 6 лет

Успешно руководила технической командой по разработке Web сайтов

Долгое время занималась тестированием ПО

- оптимизация

- настройка

- продвижение сайта в Google и Яндекс

- аудит

- консультации

- подбор ключевых слов

Предлагаю услуги SEO для вашего сайта за копейки.

Я начинающий специалист в сфере SEO, но горю этим делом.

Если Вам необходимо продвижение сайта в поисковых сетях, а бюджет ограничен, я - идеальный вариант!

Я помогаю Вам улучшить Ваш бизнес, а Вы помогаете мне усовершенствовать свои знания.

Качество и внимательность к каждому клиенту гарантирована.

Все честно.

Как со мной связаться:

E-mail: [email protected]

Skype: marina.saverskaya

WhatsApp/Viber: +380977749599

Telegram: @Marichek