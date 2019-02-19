Марина Воловенко maryna_volovenkomaryna_volovenko
35 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
SEO
SEO для вашего сайта
Немного обо мне:
- Работаю в IT сфере более 6 лет
- Успешно руководила технической командой по разработке Web сайтов
- Долгое время занималась тестированием ПО
- настройка
- продвижение сайта в Google и Яндекс
- аудит
- консультации
- подбор ключевых слов
Предлагаю услуги SEO для вашего сайта за копейки.
Я начинающий специалист в сфере SEO, но горю этим делом.
Если Вам необходимо продвижение сайта в поисковых сетях, а бюджет ограничен, я - идеальный вариант!
Я помогаю Вам улучшить Ваш бизнес, а Вы помогаете мне усовершенствовать свои знания.
Качество и внимательность к каждому клиенту гарантирована.
Все честно.
Как со мной связаться:
E-mail: [email protected]
Skype: marina.saverskaya
WhatsApp/Viber: +380977749599
Telegram: @Marichek
Портфолио
- Начинающий SEO-шник!78 просмотров