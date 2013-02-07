maryna_yudenko

Marketing/Research/Consulting/SEO/File handling/IT/Management
- Фотография (обработка, сжатие)
- Презентации (создание отчетов, презентаций компаний)
- Дизайн сайтов (иконки, банеры)
- Поиск рекламодателей для сайта, BTL, прожект-менджемент
- Бизнес консалтинг, создание бизнес проектов
- Поисковые системы (поиск, статистика, маркетинговые исследования)
- Социальные сети (раскрутка групп, страниц, приложений)
- Переводы (английский/бизнес английский, русcкий, украинский)
- Редактирование/Корректировка
- Резюме/Речи/Письма
- Стихи/Проза
- Дипломы/Курсовые/Рефераты
- Копирайтинг/Рерайтинг
- Нейминг/Слоганы
- Новости/Статьи/Обзоры
- Слайдшоу, видео-клипы
- Интернет-магазины
- Контент-менеджмент/Наполнение сайта