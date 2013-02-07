maryna_yudenko

Марина Юденко maryna_yudenko

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Marketing/Research/Consulting/SEO/File handling/IT/Management

- Фотография (обработка, сжатие)

- Презентации (создание отчетов, презентаций компаний)

- Дизайн сайтов (иконки, банеры)

- Поиск рекламодателей для сайта, BTL, прожект-менджемент

- Бизнес консалтинг, создание бизнес проектов

- Поисковые системы (поиск, статистика, маркетинговые исследования)

- Социальные сети (раскрутка групп, страниц, приложений)

- Переводы (английский/бизнес английский, русcкий, украинский)

- Редактирование/Корректировка

- Резюме/Речи/Письма

- Стихи/Проза

- Дипломы/Курсовые/Рефераты

- Копирайтинг/Рерайтинг

- Нейминг/Слоганы

- Новости/Статьи/Обзоры

- Слайдшоу, видео-клипы

- Интернет-магазины

- Контент-менеджмент/Наполнение сайта