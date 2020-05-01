marynadovhenko

Привет,меня зовут Марина!

Я графический дизайнер и иллюстратор.

Занимаюсь разработкой лого,фирменного стиля,векторной графики и иллюстраций.

Обсуждение цены после предоставленного Вами задания.

Условия сотрудничества:

1)Вы расписываете полное задание.

2)Оговаривание стоимости работы и дэдлайн.

3)В течении срока выполнения задания я отправляю превью работы для редактирования и согласования.

4)Отправка исходников после оплаты.

5)Обмен отзывами.

Портфолио: https://www.behance.net/marynadovhdc80

К оплате:

MasterCard(Приват)