marynadovhenko

Привет,меня зовут Марина!
Я графический дизайнер и иллюстратор.
Занимаюсь разработкой лого,фирменного стиля,векторной графики и иллюстраций.
Обсуждение цены после предоставленного Вами задания.
Условия сотрудничества:
1)Вы расписываете полное задание.
2)Оговаривание стоимости работы и дэдлайн.
3)В течении срока выполнения задания я отправляю превью работы для редактирования и согласования.
4)Отправка исходников после оплаты.
5)Обмен отзывами.
Портфолио: https://www.behance.net/marynadovhdc80
К оплате:
MasterCard(Приват)