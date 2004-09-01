marynckast

Марина marynckast

 
36 летУкраина/Черкассы
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Интернет-маркетолог, SEO и PPC специалист

Опыт работы

Контент-менеджерс 09.2010 по 05.2014 (3 года 8 месяцев)

Winauto (Интернет-магазин)

Обязанности:

1.     Наполнение сайта контентом (карточки товаров, фото, статьи, новости).

2.     Написание мета-тегов с учетом SEO.

3.     Копирайт SEO-оптимизированных статей. Рерайт статей.

4.     Работа с социальными сетями (наполнение соцсетей и работа сподписчиками).

5.     Прием входящих звонков, общение с клиентами, формирование заказов, контрольоплаты заказов и поиск выхода из конфликтных ситуаций с клиентами.

6.     Подбор товара по каталогу и заказ требуемых продуктов у поставщика.

7.     Работа в 1С.

PPC-специалист С 12.2014 – 03.2015 (4 месяца)

InfoLand (web-студия)

Обязанности:

1.     Проведение предварительного анализа рекламныхкампаний Google.Adwords и Яндекс.Директ (формирование, утверждение рекламных

бюджетов).

2.     Разработка стратегии рекламных кампаний взависимости от целей клиента.

3.     Настройка рекламных кампаний Google.Adwords и Яндекс.Директ (поисковая, КМС,ремаркетинг).

4.     Настройка отслеживания событий и целей в GoogleAnalytics и Яндекс Метрике.

5.     Ведение и оптимизация рекламных кампаний Google.Adwords иЯндекс.Директ.

6.     Построение отчетов и аналитика рекламных кампаний.

 

PPC-специалист, SEO-специалистC 03.2015 -сегодня

ArtelOutsourcing Group

Обязанности:

1.      Настройка рекламной кампании Google.Adwords (ремаркетинг).

2.      Ведение и анализ рекламных кампаний в Google Adwords .

3.      Настройка отслеживания событий и целей в Google Analytics(Google Tag Manager).

4.      Настройка и управление таргетированной рекламой Facebook.

5.      Подготовка технических заданий для доработки существующего и разработкинового функционала сайтов компании для копирайтеров, редакторов, программистов:

6.      Организация email-рассылок в системе MailChimp. Анализ и аналитикапроведенных рассылок.

7.      Комплексный аудит сайтов на соответствие SEO-требованиям.

8.      Внутренняя оптимизация сайтов (мета-теги, внутренняя перелинковка, URL и т. д.).

9.      Проведение конкурентного анализа.

10.    Ведение блога на WordPress.

11.    Контроль индексации в Google WebMaster и Bing WebMaster.

12.    Внешнее продвижение (регистрация в социальных сетях и на тематическихплощадках).

13.    Поиск и отбор персонала:

·        поиск и подбор персонала наоткрытые позиции

·        проведение телефонных и личныхинтервью с кандидатами на открытые вакансии

14.    Организация мероприятий (Lifehack Ярмарка в Talent HUB Черкассы, встреча Киевского ИТ Кластера в рамкахконференции Outsource People).

15.    Подготовка рекламных материалов компании (презентации, инфографика ит.д.).

 

Образование

Высшее (Магистр)с 09.2004 по 06.2009

Учебное заведение: Черкасский Государственный Технологический Университет.

Факультет: Прикладнаялингвистика.

Специальность: Переводчик, преподаватель английского, немецкого и французского языка.

Дополнительное образование

01.10.2009 - 01.06.2010

Учебное заведение: Моссковський Институт Туризму и Сервиса.

Специальность: Менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса.

 Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Офисный пакет Microsoft Office.

Базовые знания 1С.

Платформы WebAsyst, Joomla и Drupal, WordPress.

Графический редактор Photoshop.

Базовые знания языков HTMLи CSS.

Языки

Русский,украинский – свободно, английский –Advanced, немецкий и французский – базовый (чтение и перевод текстов, работа сдокументами).

 

Дополнительная информация

·        В 2007 году стала участникомпрограммы студенческого обмена Work & Travel и отправилась вСША, где успешно работала пол года на позиции counter-girl в одном из

ресторанов сети The Dough Roller.

·        Коммуникабельная, пунктуальная,ответственная, всегда ищу пути научиться чему-то новому и готова делится

собственными знаниями.

·        8 января 2015 года успешно сдалаэкзамен по рекламе и получила Сертификат Google Adwords.

 

Профиль в LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=404070257

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