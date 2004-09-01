marynckast

Интернет-маркетолог, SEO и PPC специалист

Опыт работы

Контент-менеджерс 09.2010 по 05.2014 (3 года 8 месяцев)

Winauto (Интернет-магазин)

Обязанности:

1. Наполнение сайта контентом (карточки товаров, фото, статьи, новости).

2. Написание мета-тегов с учетом SEO.

3. Копирайт SEO-оптимизированных статей. Рерайт статей.

4. Работа с социальными сетями (наполнение соцсетей и работа сподписчиками).

5. Прием входящих звонков, общение с клиентами, формирование заказов, контрольоплаты заказов и поиск выхода из конфликтных ситуаций с клиентами.

6. Подбор товара по каталогу и заказ требуемых продуктов у поставщика.

7. Работа в 1С.

PPC-специалист С 12.2014 – 03.2015 (4 месяца)

InfoLand (web-студия)

Обязанности:

1. Проведение предварительного анализа рекламныхкампаний Google.Adwords и Яндекс.Директ (формирование, утверждение рекламных

бюджетов).

2. Разработка стратегии рекламных кампаний взависимости от целей клиента.

3. Настройка рекламных кампаний Google.Adwords и Яндекс.Директ (поисковая, КМС,ремаркетинг).

4. Настройка отслеживания событий и целей в GoogleAnalytics и Яндекс Метрике.

5. Ведение и оптимизация рекламных кампаний Google.Adwords иЯндекс.Директ.

6. Построение отчетов и аналитика рекламных кампаний.

PPC-специалист, SEO-специалистC 03.2015 -сегодня

ArtelOutsourcing Group

Обязанности:

1. Настройка рекламной кампании Google.Adwords (ремаркетинг).

2. Ведение и анализ рекламных кампаний в Google Adwords .

3. Настройка отслеживания событий и целей в Google Analytics(Google Tag Manager).

4. Настройка и управление таргетированной рекламой Facebook.

5. Подготовка технических заданий для доработки существующего и разработкинового функционала сайтов компании для копирайтеров, редакторов, программистов:

6. Организация email-рассылок в системе MailChimp. Анализ и аналитикапроведенных рассылок.

7. Комплексный аудит сайтов на соответствие SEO-требованиям.

8. Внутренняя оптимизация сайтов (мета-теги, внутренняя перелинковка, URL и т. д.).

9. Проведение конкурентного анализа.

10. Ведение блога на WordPress.

11. Контроль индексации в Google WebMaster и Bing WebMaster.

12. Внешнее продвижение (регистрация в социальных сетях и на тематическихплощадках).

13. Поиск и отбор персонала:

· поиск и подбор персонала наоткрытые позиции

· проведение телефонных и личныхинтервью с кандидатами на открытые вакансии

14. Организация мероприятий (Lifehack Ярмарка в Talent HUB Черкассы, встреча Киевского ИТ Кластера в рамкахконференции Outsource People).

15. Подготовка рекламных материалов компании (презентации, инфографика ит.д.).

Образование

Высшее (Магистр)с 09.2004 по 06.2009

Учебное заведение: Черкасский Государственный Технологический Университет.

Факультет: Прикладнаялингвистика.

Специальность: Переводчик, преподаватель английского, немецкого и французского языка.

Дополнительное образование

01.10.2009 - 01.06.2010

Учебное заведение: Моссковський Институт Туризму и Сервиса.

Специальность: Менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса.

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Офисный пакет Microsoft Office.

Базовые знания 1С.

Платформы WebAsyst, Joomla и Drupal, WordPress.

Графический редактор Photoshop.

Базовые знания языков HTMLи CSS.

Языки

Русский,украинский – свободно, английский –Advanced, немецкий и французский – базовый (чтение и перевод текстов, работа сдокументами).

Дополнительная информация

· В 2007 году стала участникомпрограммы студенческого обмена Work & Travel и отправилась вСША, где успешно работала пол года на позиции counter-girl в одном из

ресторанов сети The Dough Roller.

· Коммуникабельная, пунктуальная,ответственная, всегда ищу пути научиться чему-то новому и готова делится

собственными знаниями.

· 8 января 2015 года успешно сдалаэкзамен по рекламе и получила Сертификат Google Adwords.

Профиль в LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=404070257