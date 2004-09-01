marynckast

Опыт работы
Контент-менеджерс 09.2010 по 05.2014 (3 года 8 месяцев)
Winauto (Интернет-магазин)
Обязанности:
1. Наполнение сайта контентом (карточки товаров, фото, статьи, новости).
2. Написание мета-тегов с учетом SEO.
3. Копирайт SEO-оптимизированных статей. Рерайт статей.
4. Работа с социальными сетями (наполнение соцсетей и работа сподписчиками).
5. Прием входящих звонков, общение с клиентами, формирование заказов, контрольоплаты заказов и поиск выхода из конфликтных ситуаций с клиентами.
6. Подбор товара по каталогу и заказ требуемых продуктов у поставщика.
7. Работа в 1С.
PPC-специалист С 12.2014 – 03.2015 (4 месяца)
InfoLand (web-студия)
Обязанности:
1. Проведение предварительного анализа рекламныхкампаний Google.Adwords и Яндекс.Директ (формирование, утверждение рекламных
бюджетов).
2. Разработка стратегии рекламных кампаний взависимости от целей клиента.
3. Настройка рекламных кампаний Google.Adwords и Яндекс.Директ (поисковая, КМС,ремаркетинг).
4. Настройка отслеживания событий и целей в GoogleAnalytics и Яндекс Метрике.
5. Ведение и оптимизация рекламных кампаний Google.Adwords иЯндекс.Директ.
6. Построение отчетов и аналитика рекламных кампаний.
PPC-специалист, SEO-специалистC 03.2015 -сегодня
ArtelOutsourcing Group
Обязанности:
1. Настройка рекламной кампании Google.Adwords (ремаркетинг).
2. Ведение и анализ рекламных кампаний в Google Adwords .
3. Настройка отслеживания событий и целей в Google Analytics(Google Tag Manager).
4. Настройка и управление таргетированной рекламой Facebook.
5. Подготовка технических заданий для доработки существующего и разработкинового функционала сайтов компании для копирайтеров, редакторов, программистов:
6. Организация email-рассылок в системе MailChimp. Анализ и аналитикапроведенных рассылок.
7. Комплексный аудит сайтов на соответствие SEO-требованиям.
8. Внутренняя оптимизация сайтов (мета-теги, внутренняя перелинковка, URL и т. д.).
9. Проведение конкурентного анализа.
10. Ведение блога на WordPress.
11. Контроль индексации в Google WebMaster и Bing WebMaster.
12. Внешнее продвижение (регистрация в социальных сетях и на тематическихплощадках).
13. Поиск и отбор персонала:
· поиск и подбор персонала наоткрытые позиции
· проведение телефонных и личныхинтервью с кандидатами на открытые вакансии
14. Организация мероприятий (Lifehack Ярмарка в Talent HUB Черкассы, встреча Киевского ИТ Кластера в рамкахконференции Outsource People).
15. Подготовка рекламных материалов компании (презентации, инфографика ит.д.).
Образование
Высшее (Магистр)с 09.2004 по 06.2009
Учебное заведение: Черкасский Государственный Технологический Университет.
Факультет: Прикладнаялингвистика.
Специальность: Переводчик, преподаватель английского, немецкого и французского языка.
Дополнительное образование
01.10.2009 - 01.06.2010
Учебное заведение: Моссковський Институт Туризму и Сервиса.
Специальность: Менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса.
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Офисный пакет Microsoft Office.
Базовые знания 1С.
Платформы WebAsyst, Joomla и Drupal, WordPress.
Графический редактор Photoshop.
Базовые знания языков HTMLи CSS.
Языки
Русский,украинский – свободно, английский –Advanced, немецкий и французский – базовый (чтение и перевод текстов, работа сдокументами).
Дополнительная информация
· В 2007 году стала участникомпрограммы студенческого обмена Work & Travel и отправилась вСША, где успешно работала пол года на позиции counter-girl в одном из
ресторанов сети The Dough Roller.
· Коммуникабельная, пунктуальная,ответственная, всегда ищу пути научиться чему-то новому и готова делится
собственными знаниями.
· 8 января 2015 года успешно сдалаэкзамен по рекламе и получила Сертификат Google Adwords.
Профиль в LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=404070257