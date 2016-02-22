Внимательная, креативная и ответственная ;)

Имею навыки работы в Photoshop, SAI и квалификацию "художник-оформитель" (по завершению художественной школы), также имею навыки работы в 3Ds Max (успешно прошла курсы в центре обучения "Специалист", в общей сложности 88 часов) и ZBrush.

Обожаю рисовать, гибко подстраиваюсь под заданный стиль, фрилансом занимаюсь с 2013 года и имею опыт выполнения заказов в самых различных направлениях.

Активный фидбэк и идейное участие гарантирую :)

Мой профиль на YouDo - https://youdo.com/u1707856

Примеры работ - http://marynervous.deviantart.com/