Внимательная, креативная и ответственная ;)
Имею навыки работы в Photoshop, SAI и квалификацию "художник-оформитель" (по завершению художественной школы), также имею навыки работы в 3Ds Max (успешно прошла курсы в центре обучения "Специалист", в общей сложности 88 часов) и ZBrush.
Обожаю рисовать, гибко подстраиваюсь под заданный стиль, фрилансом занимаюсь с 2013 года и имею опыт выполнения заказов в самых различных направлениях.
Активный фидбэк и идейное участие гарантирую :)
Мой профиль на YouDo - https://youdo.com/u1707856
Примеры работ - http://marynervous.deviantart.com/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Коты в духе работ Макото Мурамацу267 просмотров
- "...но взамен ты отдашь мне свой голос"270 просмотров
- Дракон189 просмотров
- Дьяволёнок204 просмотра
- Навершие для окна результатов боя182 просмотра
- Навершие окна результатов боя166 просмотров
- Бутылки172 просмотра