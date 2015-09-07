Графический дизайнер
Образование
Таганрогский технологический институт Южного федерального университета, Таганрог
факультет естественных и гуманитарных наук, графический дизайн
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Французский — базовые знания
Повышение квалификации, курсы
2008 Курсы английского языка
Oxford English Centre
Опыт работы
Октябрь 2013 — по настоящее время
фриланс
веб-дизайнер
Май 2013 — октябрь 2013
Южный Экспресс, ООО Таганрог, ug-exp.ru
дизайнер
Разработка макетов наружной рекламы, полиграфии. Разработка логотипов и фирменных стилей, верстка печатных изданий, каталогов и проспектов, предпечатная обработка.
Май 2010 — октябрь 2010
Блокнот-Таганрог
помощник дизайнера
Создание макетов рекламных объявлений, верстка газетных страниц.
Ключевые навыки
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Artrage Pro, CorelDRAW, CSS, HTML-верстка, Joomla CMS, Рисунок
Обо мне
Знание пакетов Adobe Photoshop, Indesign, Corel Draw, навык рисования на планшете и от руки, базовые знания: 3d-моделирование в программах AutoCAD, ArchiCAD и 3ds max, HTML и CSS.
С моим портфолио можно ознакомиться по адресу: http://brainstorage.me/maryoku