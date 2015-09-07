Графический и веб-дизайнер

Графический дизайнер

Образование

Таганрогский технологический институт Южного федерального университета, Таганрог

факультет естественных и гуманитарных наук, графический дизайн

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Французский — базовые знания

Повышение квалификации, курсы

2008 Курсы английского языка

Oxford English Centre

Опыт работы

Октябрь 2013 — по настоящее время

фриланс

веб-дизайнер

Май 2013 — октябрь 2013

Южный Экспресс, ООО Таганрог, ug-exp.ru

дизайнер

Разработка макетов наружной рекламы, полиграфии. Разработка логотипов и фирменных стилей, верстка печатных изданий, каталогов и проспектов, предпечатная обработка.

Май 2010 — октябрь 2010

Блокнот-Таганрог

помощник дизайнера

Создание макетов рекламных объявлений, верстка газетных страниц.

Ключевые навыки

Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Artrage Pro, CorelDRAW, CSS, HTML-верстка, Joomla CMS, Рисунок

Обо мне

Знание пакетов Adobe Photoshop, Indesign, Corel Draw, навык рисования на планшете и от руки, базовые знания: 3d-моделирование в программах AutoCAD, ArchiCAD и 3ds max, HTML и CSS.

С моим портфолио можно ознакомиться по адресу: http://brainstorage.me/maryoku