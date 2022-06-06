Приветик!
Мария, будем знакомы
Я UX/UI дизайнерка мобильных и веб интерфейсов
Искренне люблю UX: ресерч, аналитику, разбор твоих конкурентов и их функций (разнесем их в пух и прах/всех их переиграем и все в таком духе). Я считаю, что хороший продукт перед разработкой всегда нуждается в грамотном анализе не только для того чтобы он правильно работал, но и для того чтобы пользователю было комфортно — здесь я говорю привет юзабилити. Люблю UI: глазам пользователя должно быть не только понятно, но и приятно. Денег за правки не беру: обязательно доведу твой заказ до конца. Достучаться можно по контактам ниже
Разрабатываю дизайн
— Мобильных приложений;
— Сайтов;
— Интернет-магазинов;
— Лендингов;
— Проектов на tilda;
— Презентаций.
Берусь за проекты с любым количеством экранов. Обязательный ресерч. Подготавливаю UI Kit.
Мои скиллы
— Figma;
— Adobe: Photoshop, Illustrator, After Effects;
— Principle.
Контакты
tg: @marmaryro
Предпочитаю сразу общаться на "ты". Лучше всего голосом!
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