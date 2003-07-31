marysaiguku

SMM услуги

Обо мне : Меня зовут Мария. Я художница и музыкантка из небольшого Краснодара. Люблю решать креативные задачи, создавать новое и притягивать аудиторию. Занимаюсь SMM, работаю со всеми популярными соц. сетями: Tik Tok, Instagram, VK, Facebook, YouTube, Twitter. Имею несколько лет опыта в этом. В приоритете сторисмейкинг, ведение пабликов и блогов, а также аккаунтов в соц. сетях, написание статей, сценариев, монтаж видео, обработка и ретушь фото. Работаю делаю качественно, к каждой задаче нахожу индивидуальный подход. Как меня можно найти:-Принимаю заказы в любое времяWhatsApp: 79673066191 | Telegram: marysaigikuwkО цене договариваемся индивидуально🤝