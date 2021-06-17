marysmaloha

🔶Рерайтинг текстов🔶Копирайтинг🔶Написание статей🔶SMM🔶Переводы с английского языка🔶

ПРИВЕТ! МЕНЯ ЗОВУТ МАРИЯ! Я ЖУРНАЛИСТКА.

Мне 18 лет, с 12 лет я занимаюсь рерайтигом текстов. Также я активно осваиваю копирайтинг и SMM, постоянно улучшают свой уровень английского. В марте 2020 я здала международный экзамен FCE, который проводится Cambridge Assessment English. Помогу тебе решить коммуникационную задачу с помощью текста.

Я предлагаю:

✔️Быстрый рерайт текстов на тему политики, спорта, образования, путешествий, поп-культуры, социологии и подобных (могу взяться и за любую другую тему, если разберусь в вопросе);

✔️Написание статей на вышеперечисленные тематики;

✔️SMM Инстаграм-страниц;

✔️Написание рекламных текстов с любым количеством символов;

✔️Перевод художественных текстов и статей с английского языка, если они не содержат огромного количества специфической лексики).

Как со мной связаться:

[email protected] – моя почта