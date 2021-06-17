marysmaloha

Мария Смалёха marysmaloha

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
&#128310;Рерайтинг текстов&#128310;Копирайтинг&#128310;Написание статей&#128310;SMM&#128310;Переводы с английского языка&#128310;

ПРИВЕТ! МЕНЯ ЗОВУТ МАРИЯ! Я ЖУРНАЛИСТКА. 

Мне 18 лет, с 12 лет я занимаюсь рерайтигом текстов. Также я активно осваиваю копирайтинг и SMM, постоянно улучшают свой уровень английского. В марте 2020 я здала международный экзамен FCE, который проводится Cambridge Assessment English. Помогу тебе решить коммуникационную задачу с помощью текста. 

Я предлагаю: 

✔️Быстрый рерайт текстов на тему политики, спорта, образования, путешествий, поп-культуры, социологии и подобных (могу взяться и за любую другую тему, если разберусь в вопросе);

✔️Написание статей на вышеперечисленные тематики;

✔️SMM Инстаграм-страниц;

✔️Написание рекламных текстов с любым количеством символов;

✔️Перевод художественных текстов и статей с английского языка, если они не содержат огромного количества специфической лексики). 

Как со мной связаться: 

[email protected] – моя почта 