marysmaloha

ПРИВЕТ! МЕНЯ ЗОВУТ МАРИЯ! Я ЖУРНАЛИСТКА.
Мне 18 лет, с 12 лет я занимаюсь рерайтигом текстов. Также я активно осваиваю копирайтинг и SMM, постоянно улучшают свой уровень английского. В марте 2020 я здала международный экзамен FCE, который проводится Cambridge Assessment English. Помогу тебе решить коммуникационную задачу с помощью текста.
Я предлагаю:
✔️Быстрый рерайт текстов на тему политики, спорта, образования, путешествий, поп-культуры, социологии и подобных (могу взяться и за любую другую тему, если разберусь в вопросе);
✔️Написание статей на вышеперечисленные тематики;
✔️SMM Инстаграм-страниц;
✔️Написание рекламных текстов с любым количеством символов;
✔️Перевод художественных текстов и статей с английского языка, если они не содержат огромного количества специфической лексики).
Как со мной связаться:
[email protected] – моя почта