Сайт под ключ. Верстка и натяжка на WordPress и Joomla

Верстка веб-страниц:

Верстка при помощи DIV;

Фиксированная верстка;

Резиновая верстка;

Адаптивная верстка;

Кроссбраузерная верстка (IE 9+, Opera, MozillaFirefox, Google Chrome, Safari);

Создание/подключение скриптов (JavaScript, jQuery).

Landing Page;

Визитка;

Блог;

Новостной;

Каталог;

Интернет-магазин;

Портал;

Установка и настройка;

Натяжка шаблонов любой сложности;

Правка шаблонов;

SEO-оптимизация шаблонов;

Создание плагинов/компонентов и сервисов;

Настройка плагинов/компонентов;

Оптимизация шаблона, базы данных.

Любые правки/доработки по сайту;

PHP/SQL/ JavaScript/jQuery;

Консультация;

Наполнение сайтов;

и т.д.