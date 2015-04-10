Сайт под ключ. Верстка и натяжка на WordPress и Joomla
Верстка веб-страниц:
- Верстка при помощи DIV;
- Фиксированная верстка;
- Резиновая верстка;
- Адаптивная верстка;
- Кроссбраузерная верстка (IE 9+, Opera, MozillaFirefox, Google Chrome, Safari);
- Создание/подключение скриптов (JavaScript, jQuery).
- Landing Page;
- Визитка;
- Блог;
- Новостной;
- Каталог;
- Интернет-магазин;
- Портал;
- Установка и настройка;
- Натяжка шаблонов любой сложности;
- Правка шаблонов;
- SEO-оптимизация шаблонов;
- Создание плагинов/компонентов и сервисов;
- Настройка плагинов/компонентов;
- Оптимизация шаблона, базы данных.
- Любые правки/доработки по сайту;
- PHP/SQL/ JavaScript/jQuery;
- Консультация;
- Наполнение сайтов;
- и т.д.
- Опыт работы 4 года;
- Некоторые работы можно посмотреть тут .
- ICQ: 674872391
- Skype: maschytsky
- E-mail: [email protected]
Сайты «под ключ»
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