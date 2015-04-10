maschytsky

Юрий Мащицкий maschytsky

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Сайт под ключ. Верстка и натяжка на WordPress и Joomla

Верстка веб-страниц:

  • Верстка при помощи DIV;
  • Фиксированная верстка;
  • Резиновая верстка;
  • Адаптивная верстка;
  • Кроссбраузерная верстка (IE 9+, Opera, MozillaFirefox, Google Chrome, Safari);
  • Создание/подключение скриптов (JavaScript,  jQuery).
Разработка сайтов:

  • Landing Page;
  • Визитка;
  • Блог;
  • Новостной;
  • Каталог;
  • Интернет-магазин;
  • Портал;
Работа с CMS Wordpress/Joomla:

  • Установка и настройка;
  • Натяжка шаблонов любой сложности;
  • Правка шаблонов;
  • SEO-оптимизация шаблонов;
  • Создание плагинов/компонентов и сервисов;
  • Настройка плагинов/компонентов;
  • Оптимизация шаблона, базы данных.
Доп. услуги:

  • Любые правки/доработки по сайту;
  • PHP/SQL/ JavaScript/jQuery;
  • Консультация;
  • Наполнение сайтов;
  • и т.д.
Опыт и портфолио:

  • Опыт работы 4 года;
  • Некоторые работы можно посмотреть тут .
Контакты:

Сайты «под ключ»
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от $100
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