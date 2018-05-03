Тексты преимущественно спортивной тематики. Профессионал (в сфере более 17 лет)

Журналист.

Автор кузбасских газет "Фанат" (Новокузнецк), "Кузнецкий край", "Спортклуб-Кузнецкий край", "Спортклуб-Кемерово", "Кемерово", "Кузбасс", журнала "Кузбасс спортивный" (все - Кемерово). Первые публикации с 1994 года, спортивные с 2000-го.

Опыт работы не только журналистом: ответственный секретарь, зам. главного редактора, шеф-редактор, главный редактор, литературный редактор, в малой степени - корректор, верстальщик.

Неоднократный победитель и лауреат областных (Кемеровская) конкурсов мастерства "Спортивный журналист года". Победитель международного конкурса "Русский хоккей" 2007 года (Кемерово).

Образование: неоконченное высшее (КемГУ, филфак - 2,5 курса).

Тексты не сложно найти по запросу "Сергей Соседов Кемерово", отсеяв, конечно, тёзку-музыкального критика.