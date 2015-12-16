Чем я занимаюсь?

Написание программ для персональных компьютеров на языках: HTML/CSS, PHP, JavaScript, JQuery. Знание CMS систем- Joomla, Wordpress, Drupal, OpenCart, Bitrix, DLE, MODx. Фреймворки - Zend Framework, Bootstrap. Также изучил методику продвижения сайтов в интернете. Профессиональный пользователь ПК (Microsoft Windows 85-ME, Microsoft Windows NT4-8, Linux). Умение проектировать информационные системы, базы данных (SQL Server, MySQL, Oracle, 1C).

Знание английского языка: уровень письменного средний,понимаю что говорят, навыки чтения - высокий, знание технической лексики – средний.

Деловые качества:

Пунктуальность, ответственность, организованность, целеустремленность, трудолюбие, усидчивость.

Мои последние работы по сайтам:

Gazosvarka.by

Mone.by

Memorialplace.ru (мой сайт).

Coffecake.by

Prokatkostumov.by

7p.by