masha_grin

Мария Гринь masha_grin

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
люблю работать.

Окончила магистратуру факультета филологии и журналистики по специальности "отечественная филология", более 2-х лет работаю в СМИ (печатных и электронных), опыт работы журналистом, ведущей на радио.

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