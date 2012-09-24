люблю работать.
Окончила магистратуру факультета филологии и журналистики по специальности "отечественная филология", более 2-х лет работаю в СМИ (печатных и электронных), опыт работы журналистом, ведущей на радио.
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Портфолио
- Продвижение киношколы136 просмотров
- Галерея сумеречных портретов111 просмотров
- Эссе о произведениях патрика зюскинда144 просмотра
- Без названия120 просмотров
- Новое время требует новых идей.128 просмотров
- Резюме157 просмотров
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