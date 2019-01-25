Мария Якименко masha_horimasha_hori
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Начинающий HTML-верстальщик
WhatsApp +7 (931) 2137579
telegram @mashahori
Повышение квалификации, курсы
- Навыки : HTML5; CSS3; JavaScript; Adobe Photoshop; Less; Адаптивная вёрстка; Sass; Git; Вёрстка и стилизация готовых шаблонов; Flexbox; Pixel perfect; БЭМ; Gulp; Кроссбраузерная верстка; Семантическая верстка; html письма;
- Профиль на GitHub
Портфолио:
Адаптивный сайт-реклама приложения
JavaScript для сайта
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
нет рейтинга