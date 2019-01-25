masha_hori

Мария Якименко masha_hori

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Начинающий HTML-верстальщик

WhatsApp  +7 (931) 2137579

telegram @mashahori

[email protected] 

Повышение квалификации, курсы

  • Навыки :  HTML5; CSS3; JavaScript; Adobe Photoshop; Less; Адаптивная вёрстка; Sass; Git; Вёрстка и стилизация готовых шаблонов; Flexbox; Pixel perfect; БЭМ; Gulp; Кроссбраузерная верстка; Семантическая верстка; html письма;
JavascriptHTMLCSSSASSGulpPhotoshopGit
HTML-верстка
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$2/час
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