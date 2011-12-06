Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия139 просмотров
- Без названия149 просмотров
- Без названия155 просмотров
- Без названия136 просмотров
- Без названия127 просмотров
- Без названия130 просмотров
- Без названия146 просмотров
- Без названия143 просмотра
- Без названия129 просмотров
- Без названия127 просмотров
- Без названия147 просмотров
- Без названия160 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
11 лет назад
Мария замечательный дизайнер. Её работа выше всяких похвал, ей достаточно показать конкурентов, и сказать хочу лучше. И будет в разы лучше. Когда создавал проект, по дизайну откликнулось много исполнителей, но я выбрал Машу, у нее и не так много проектов в портфолио, но в её профессионализме теперь нисколько не сомневаюсь и буду работать только с ней. Маша ответственный исполнитель, за все время работы ни разу не пропадала, и всегда была на связи, что очень важно для заказчика. Оценка 10+
Ответный отзыв
Руслан очень приятный заказчик, четкое ТЗ, моментальная оплата. Приятно работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$185
10 баллов
12 лет назад
Было очень приятно сотрудничать с Марией! Рекомендую, как надежного человека!
Ответный отзыв
Андрей отличный заказчик! Четкие требования, моментальная оплата! Рекомендую всем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$100
10 баллов
12 лет назад
Качественная работа. Очень доволен. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. Рекомендую всем!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! - Интересный конкурс, чёткое ТЗ, оплата - моментально! + 10 баллов! Буду рада на дальнейшее сотрудничество - рекомендую всем!!!
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $150
от 4 дней
нет рейтинга