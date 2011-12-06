Мария замечательный дизайнер. Её работа выше всяких похвал, ей достаточно показать конкурентов, и сказать хочу лучше. И будет в разы лучше. Когда создавал проект, по дизайну откликнулось много исполнителей, но я выбрал Машу, у нее и не так много проектов в портфолио, но в её профессионализме теперь нисколько не сомневаюсь и буду работать только с ней. Маша ответственный исполнитель, за все время работы ни разу не пропадала, и всегда была на связи, что очень важно для заказчика. Оценка 10+