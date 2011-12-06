masha_vip

Мария masha_vip

 
31 годРоссия/Йошкар-Ола
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Ruslanov
Руслан 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Нужен дизайн для строительного сайта
Мария замечательный дизайнер. Её работа выше всяких похвал, ей достаточно показать конкурентов, и сказать хочу лучше. И будет в разы лучше. Когда создавал проект, по дизайну откликнулось много исполнителей, но я выбрал Машу, у нее и не так много проектов в портфолио, но в её профессионализме теперь нисколько не сомневаюсь и буду работать только с ней. Маша ответственный исполнитель, за все время работы ни разу не пропадала, и всегда была на связи, что очень важно для заказчика. Оценка 10+
Руслан очень приятный заказчик, четкое ТЗ, моментальная оплата. Приятно работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
miran
39 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$185
10 баллов
12 лет назад
Дизайн для сайта экскурсионного агентства
Было очень приятно сотрудничать с Марией! Рекомендую, как надежного человека!
Андрей отличный заказчик! Четкие требования, моментальная оплата! Рекомендую всем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
korogan
Денис 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта ремонтно-строительных работ
Качественная работа. Очень доволен. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. Рекомендую всем!!!
Отличный заказчик! - Интересный конкурс, чёткое ТЗ, оплата - моментально! + 10 баллов! Буду рада на дальнейшее сотрудничество - рекомендую всем!!!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $150
от 4 дней
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