mashabaranoff

Ищу удаленную работу

Работа на дому

20 000 Р

Не готова к командировкам, работа на дому, неполный рабочий день.

Баранова Мария, 28 лет

Дмитров

+7 977 722-78-16 (c 10:00 до 19:00)

[email protected]

06.2013—н.в.

3 года 4 месяца

Секретарь руководителя

ООО Эко-Жилком, г. Дмитров, полная занятость.

Навыки делового общения, ведение переговоров, составление отчетности, планирование и организация мероприятий

07.2012—05.2013

11 месяцев

Менеджер по персоналу

ВЦТН Антей, г. Тверь, полная занятость.

Подбор персонала, ведение переговоров, собеседования, трудоустройство, отчетность.

Оформление страховки в НФП

09.2011—03.2012

7 месяцев

Менеджер по работе с клиентами

ООО Кредитный отдел, г. Тверь, полная занятость.

Работа в call-центре, прием заявок на кредит, ведение переговоров с клиентом, подбор подходящего кредита с % ставками и сроками, оформление заявки, оформление кредита, заполнение анкетных и паспортных данных клиента, отчетность

Образование

2015

СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Высшее, Заочная форма обучения.

Факультет: Социологический

Специальность: Государственное и муниципальное управление

Навыки и умения

Профессиональные навыки

На данный момент рассматриваю подработку/работу на дому т.к. нахожусь в декретном отпуске.

О себе: ответственная, легко обучаемая, стрессоустойчивая, имею организаторские способности, владею навыками переговоров, оформление кредитов, страховки, работа с возражениями, подбор персонала, ведение собеседований, целеустремленна.