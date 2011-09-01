mashabaranoff

Работа на дому
20 000 Р
Не готова к командировкам, работа на дому, неполный рабочий день.
Баранова Мария, 28 лет
Дмитров
+7 977 722-78-16 (c 10:00 до 19:00)
06.2013—н.в.
3 года 4 месяца
Секретарь руководителя
ООО Эко-Жилком, г. Дмитров, полная занятость.
Навыки делового общения, ведение переговоров, составление отчетности, планирование и организация мероприятий
07.2012—05.2013
11 месяцев
Менеджер по персоналу
ВЦТН Антей, г. Тверь, полная занятость.
Подбор персонала, ведение переговоров, собеседования, трудоустройство, отчетность.
Оформление страховки в НФП
09.2011—03.2012
7 месяцев
Менеджер по работе с клиентами
ООО Кредитный отдел, г. Тверь, полная занятость.
Работа в call-центре, прием заявок на кредит, ведение переговоров с клиентом, подбор подходящего кредита с % ставками и сроками, оформление заявки, оформление кредита, заполнение анкетных и паспортных данных клиента, отчетность
Образование
2015
СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Высшее, Заочная форма обучения.
Факультет: Социологический
Специальность: Государственное и муниципальное управление
Навыки и умения
Профессиональные навыки
На данный момент рассматриваю подработку/работу на дому т.к. нахожусь в декретном отпуске.
О себе: ответственная, легко обучаемая, стрессоустойчивая, имею организаторские способности, владею навыками переговоров, оформление кредитов, страховки, работа с возражениями, подбор персонала, ведение собеседований, целеустремленна.