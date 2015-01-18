mashach2015

Образование:

2009-2014 – Харьковский национальный университет имени Григория Савовича Сковороды. Факультет: украинский языково-литературный. Специальность: украинский язык и литература,

английский язык.

Имею диплом специалиста по специальности учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы.

Опыт работы:

Август 2014 – Январь 2015, ХГ № 12, учительанглийского языка.

Обязанности:

проведение уроков английского языка

ведение документации по соц. страху.

Ноябрь 2013 – Май 2014,ХООШ № 143, педагог-организатор.

Обязанности:

Оформление и ведение деловой документации

Организация внеклассной и внешкольной работы с детьми и подростками в школе

Июль – август 2013, GlobalBilgi, Контакт-центр

Обязанности:

Работа на входящей линии

Анкетирование клиентов

Помощь в выборе дополнительных функций

Уверенный пользователь: MS Office (Exсel, Word, Outlook, Power Point, Access)

Опыт работы в сети Интернет (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express)

Опыт в заполнении карточек товаров на различных сайтах.

Опыт написания статей о туристических товарах

Украинский и русский – в совершенстве; английский – средний уровень

Знание грамматики и стилистики украинского, русского и английского языков.

Перевод с украинского на русский, с русского на украинский, с английского на русский и украинский, с украинского и русского на английский.

Литературное редактирование и корректура текстов на украинском, русском и английском языках.