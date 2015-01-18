mashach2015

Образование:
2009-2014 – Харьковский национальный университет имени Григория Савовича Сковороды. Факультет: украинский языково-литературный. Специальность: украинский язык и литература,
английский язык.
Имею диплом специалиста по специальности учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы.
Опыт работы:
Август 2014 – Январь 2015, ХГ № 12, учительанглийского языка.
Обязанности:
- проведение уроков английского языка
- ведение документации по соц. страху.
Обязанности:
- Оформление и ведение деловой документации
- Организация внеклассной и внешкольной работы с детьми и подростками в школе
Обязанности:
- Работа на входящей линии
- Анкетирование клиентов
- Помощь в выборе дополнительных функций
- Уверенный пользователь: MS Office (Exсel, Word, Outlook, Power Point, Access)
- Опыт работы в сети Интернет (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express)
- Опыт в заполнении карточек товаров на различных сайтах.
- Опыт написания статей о туристических товарах
- Украинский и русский – в совершенстве; английский – средний уровень
- Знание грамматики и стилистики украинского, русского и английского языков.
- Перевод с украинского на русский, с русского на украинский, с английского на русский и украинский, с украинского и русского на английский.
- Литературное редактирование и корректура текстов на украинском, русском и английском языках.
- аккуратность;
- вежливость;
- внимательность;
- высокая работоспособность;
- дружелюбие;
- добросовестность;
- инициативность;
- организованность;
- порядочность;
- пунктуальность;
- трудолюбие;
- честность;