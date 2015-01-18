mashach2015

Мария mashach2015

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование:

2009-2014 – Харьковский национальный университет имени Григория Савовича Сковороды. Факультет: украинский языково-литературный. Специальность: украинский язык и литература,

английский язык.

Имею диплом специалиста по специальности учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы.

Опыт работы:

Август 2014 – Январь 2015, ХГ № 12, учительанглийского языка.

Обязанности:

  • проведение уроков английского языка
  • ведение документации по соц. страху.
Ноябрь 2013 – Май 2014,ХООШ № 143, педагог-организатор.

Обязанности:

  • Оформление и ведение деловой документации
  • Организация внеклассной и внешкольной работы с детьми и подростками в школе
Июль – август 2013, GlobalBilgi, Контакт-центр

Обязанности:

  • Работа на входящей линии
  • Анкетирование клиентов
  • Помощь в выборе дополнительных функций
Знания и навыки:

  • Уверенный пользователь: MS Office (Exсel, Word, Outlook, Power Point, Access)
  • Опыт работы в сети Интернет (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express)
  • Опыт в заполнении карточек товаров на различных сайтах.
  • Опыт написания статей о туристических товарах
  • Украинский и русский – в совершенстве; английский – средний уровень
  • Знание грамматики и стилистики украинского, русского и английского языков.
  • Перевод с украинского на русский, с русского на украинский, с английского на русский и украинский, с украинского и русского на английский.
  • Литературное редактирование и корректура текстов на украинском, русском и английском языках.
Личностные качества:

  • аккуратность;
  • вежливость;
  • внимательность;
  • высокая работоспособность;
  • дружелюбие;
  • добросовестность;
  • инициативность;
  • организованность;
  • порядочность;
  • пунктуальность;
  • трудолюбие;
  • честность;