mashagaika

Срочные переводы текстов различной тематики

Отзывы обо мне и примеры выполненных работ

Высшее лингвистическое образование ( английский и шведский языки ).Люблю путешествовать (на данный момент посетила 18 стран, хочу побывать в каждом уголке нашей удивительной планеты.), готовить (занимаю 10-ое место среди авторов на сайте Афиша.Еда).

Обожаю животных и, по-возможности, помогаю бездомным животным и приютам.

Вегетарианка, не ношу меха и прочие вещи из животных, так как считаю это не гуманным. Веду здоровый и активный образ жизни, без вредных привычек.

Умею работать в Adobe Photoshop. А так же в 1с битрикс.

С удовольствием помогу Вам с переводом текста (как с русского на английский, так и с английского на русский). Как правило, моя цена 350-450 руб за учётную страницу в 1800 знаков с пробелами.