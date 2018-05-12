режиссер своей жизни
Фотографирую более 2 лет
Снимаю видеоролики более 5 лет
Рисую более 3 лет
Опыт в программах:
Adobe Photoshop - более 5 лет
Adobe Premiere Pro - более 5 лет
Adobe Illustrator - более 5 лет
Paint tool sai - 2 года
Учусь на режиссера,готова взяться за написание сценария.
Знание языков:
русский-родной
украинский-свободно
английский-свободно
немецкий- уровень B1 при сдаче DSD
корейский-начальный
Открыта для любых предложений!
Действие аккаунта приостановлено!
Видеомонтаж
нет отзывов
$6/час
от $11от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$6/час
от $12от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$17/час
от $17от 2 дней
нет рейтинга