mashah

Маша mashah

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
режиссер своей жизни

Фотографирую более 2 лет

Снимаю видеоролики более 5 лет

Рисую более 3 лет

Опыт в программах: 

Adobe Photoshop - более 5 лет

Adobe Premiere Pro - более 5 лет

Adobe Illustrator - более 5 лет

Paint tool sai - 2 года

Учусь на режиссера,готова взяться за написание сценария. 

Знание языков:

русский-родной

украинский-свободно

английский-свободно

немецкий- уровень B1 при сдаче DSD

корейский-начальный

Открыта для любых предложений! 

Видеомонтаж
нет отзывов
$6/час
от $11от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$6/час
от $12от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$17/час
от $17от 2 дней
нет рейтинга