mashaluydaeva

Дизайнер инфографики

Добрый день, уважаемые поставщики!Меня зовут Мария, я - дизайнер инфографики для маркерплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала.✅ Работаю быстро и качественно✅ Подчеркну преимущество товара✅ Выделю на фоне конкурентов✅ Скидка на большие заказы✅ БЕСПЛАТНАЯ консультация по Вашему товаруЕсли Вы давно искали СВОЕГО дизайнера, нам по пути!По всем вопросам и для заказа писать: WA: 8 9606135282Больше моих работ здесь: https://cloud.mail.ru/public/M3oU/bjziKFiZx