Копирайтер

Доброго времени суток, меня зовут Мария Рыбальченко.

Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, работаю над собственным фантастическим романом в прозе.

Способна писать на самые различные тематики: начиная со статей о том, где в Питере можно попробовать самый вкусный сидр, до рекламы бюро ритуальных услуг.

Внимательно отношусь к требованиям заказчика и выполняю работу в срок. Буду рада сотрудничать с Вами!