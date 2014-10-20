Мария Рыбальченко masharybamasharyba
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайтер
Доброго времени суток, меня зовут Мария Рыбальченко.
Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, работаю над собственным фантастическим романом в прозе.
Способна писать на самые различные тематики: начиная со статей о том, где в Питере можно попробовать самый вкусный сидр, до рекламы бюро ритуальных услуг.
Внимательно отношусь к требованиям заказчика и выполняю работу в срок. Буду рада сотрудничать с Вами!
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Портфолио
- Как жить с друзьями, не убив друг друга?118 просмотров
- Владычица гор, фантастический роман110 просмотров
- Сковорода WOK114 просмотров