mashechka_t

Редактор-корректор

Редактирование научных текстов (статей, монографий, сборников, многотомных изданий, отчетов в области физики, геологии, математики, металлургии, биологии, истории, философии и литературоведения); правка рукописей согласно нормам русского языка (орфография, пунктуация, стилистика); приведение терминов, условных обозначений, единиц измерений в соответствие с нормами СИ, систематизация текстов, работа со списками литературы разного оформления; корректура версток, вычитка.

Являюсь редактором более 50 научных монографий и публикаций.

Windows, MS Word, Internet. Большой опыт в области редактирования сложных многокомпонентных текстов.