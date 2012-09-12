mashkakoshkina

Мария Кротова mashkakoshkinamashkakoshkina
2012 - по наст. время
Продюсер, переводчик
● Организация и контроль процесса переводов сценариев с русского на иностранные языки (поиск переводчиков по всему миру, заключение договоров, контроль за исполнением работы и редактура текстов)
● Перевод сценариев (с русского на английский и с английского на русский)
Радиостанция Эхо Москвы (Киров) 2011 — 2012
Выпускающий редактор, ведущая тематических программ, ведущая дневного развлекательного шоу
● Редактор дневного эфира (поиск спикеров, координирование эфира);
● Составление и отслеживание сетки вещания;
● Написание и озвучивание программы об истории мировых брендов;
● Работа ведущей субботнего развлекательного шоу о кино (редактирование программы, поиск гостей, подбор тем);
● Озвучивание рекламных сюжетов, лайнеров.
Радиостанция Business FM (Москва) 2007 — 2011
Редактор-переводчик, ведущая новостей, обозреватель тематических материалов
● Мониторинг иностранных информационных ресурсов;
● Перевод;
● Интервьюирование, написание и озвучивание новостных сюжетов;
● Работа с информационным контентом (отслеживание новостей, написание новостных сюжетов, общение с зарубежными специалистами);
● Организация прямых включений;
● Подготовка аудиоматериалов, синхронов с иностранных источников;
Образование
Вятский Государственный Гуманитарный Университет 2001 — 2006
Факультет лингвистики, учитель английского и немецкого языков
Владение языками:
Русский – родной
Английский – свободно
Немецкий – разговорный
Испанский - начальный