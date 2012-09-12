mashkakoshkina

переводы с/на английский язык, написание статей, озвучка

2012 - по наст. время

Продюсер, переводчик

● Организация и контроль процесса переводов сценариев с русского на иностранные языки (поиск переводчиков по всему миру, заключение договоров, контроль за исполнением работы и редактура текстов)

● Перевод сценариев (с русского на английский и с английского на русский)

Радиостанция Эхо Москвы (Киров) 2011 — 2012

Выпускающий редактор, ведущая тематических программ, ведущая дневного развлекательного шоу

● Редактор дневного эфира (поиск спикеров, координирование эфира);

● Составление и отслеживание сетки вещания;

● Написание и озвучивание программы об истории мировых брендов;

● Работа ведущей субботнего развлекательного шоу о кино (редактирование программы, поиск гостей, подбор тем);

● Озвучивание рекламных сюжетов, лайнеров.

Радиостанция Business FM (Москва) 2007 — 2011

Редактор-переводчик, ведущая новостей, обозреватель тематических материалов

● Мониторинг иностранных информационных ресурсов;

● Перевод;

● Интервьюирование, написание и озвучивание новостных сюжетов;

● Работа с информационным контентом (отслеживание новостей, написание новостных сюжетов, общение с зарубежными специалистами);

● Организация прямых включений;

● Подготовка аудиоматериалов, синхронов с иностранных источников;

Образование

Вятский Государственный Гуманитарный Университет 2001 — 2006

Факультет лингвистики, учитель английского и немецкого языков

Владение языками:

Русский – родной

Английский – свободно

Немецкий – разговорный

Испанский - начальный