mashkissue

Всем привет!
Готова сделать лучший перевод Вашего текста ever!
- с английского на русский;
- с русского на английский.
несколько слов о себе:
- с английским бок-о-бок - более 20 лет;
- опыт работы с языком - более 8 лет;
- обширный опыт работы письменного и устного перевода (последовательный) .
Перевод текстов различной направленности, официальных документов (соглашений, меморандумов); перевода официальных переговоров на уровне руководства федерального министерства;
- работаю в международном фонде, занимаюсь реализацией международных проектов - организацией крупнейших мероприятий с участием первых лиц государств и ведущих мировых экспертов;
- работала в международных гуманитарных проектах в разных уголках земли;
- обширный опыт работы с иностранными партнерами, курирование американского и европейского регионов;
- училась и неоднократно стажировалась за границей;
- подтвержденный уровень английского языка - C1.
- также владею немецким языком.
Образование:
- Санкт-Петербургский государственный университет, факультет международных отношений;
- Технический университет Дрездена, факультет международных отношений.
Готова обсудить детали и ответить на возникшие вопросы!