mashkissue

Профессиональные переводы различной направленности (русский/английский, английский/русский)

Всем привет!

Готова сделать лучший перевод Вашего текста ever!

- с английского на русский;

- с русского на английский.

несколько слов о себе:

- с английским бок-о-бок - более 20 лет;

- опыт работы с языком - более 8 лет;

- обширный опыт работы письменного и устного перевода (последовательный) .

Перевод текстов различной направленности, официальных документов (соглашений, меморандумов); перевода официальных переговоров на уровне руководства федерального министерства;

- работаю в международном фонде, занимаюсь реализацией международных проектов - организацией крупнейших мероприятий с участием первых лиц государств и ведущих мировых экспертов;

- работала в международных гуманитарных проектах в разных уголках земли;

- обширный опыт работы с иностранными партнерами, курирование американского и европейского регионов;

- училась и неоднократно стажировалась за границей;

- подтвержденный уровень английского языка - C1.

- также владею немецким языком.

Образование:

- Санкт-Петербургский государственный университет, факультет международных отношений;

- Технический университет Дрездена, факультет международных отношений.

Готова обсудить детали и ответить на возникшие вопросы!