mashyliiik200

Мария mashyliiik200

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Добрый день! Меня зовут Маша, я веб-дизайнер ✨Работаю с экспертами, блогерами и предпринимателями. Создаю красивый, актуальный и удобный дизайн. Опыт работы в данной сфере более 6 месяцев. Что я могу сделать: 

  • разработать макет сайта в программе Figma и сверстать сайт на платформе Tilda
  • оформить гайд, чек-лист или презентацию
  • упаковать полностью курс
Посмотреть мои работы можно по ссылке: https://www.behance.net/e5703235Прайс: 
  • разработка макета сайта и верстка сайта на Tilda (с подключением необходимых настроек): от 15 т.р.
  • оформление 1 страницы гайда/чек-листа/презентации: от 200 р.
  • упаковка курса (входит создание сайта и оформление необходимых инфоматериалов): от 15 т.р.
Сроки выполнения будут зависеть от объема и сложности поставленной задачи :)Связаться со мной: https://t.me/marakhua ✨