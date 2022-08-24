mashyliiik200

Добрый день! Меня зовут Маша, я веб-дизайнер ✨Работаю с экспертами, блогерами и предпринимателями. Создаю красивый, актуальный и удобный дизайн. Опыт работы в данной сфере более 6 месяцев. Что я могу сделать:
- разработать макет сайта в программе Figma и сверстать сайт на платформе Tilda
- оформить гайд, чек-лист или презентацию
- упаковать полностью курс
- разработка макета сайта и верстка сайта на Tilda (с подключением необходимых настроек): от 15 т.р.
- оформление 1 страницы гайда/чек-листа/презентации: от 200 р.
- упаковка курса (входит создание сайта и оформление необходимых инфоматериалов): от 15 т.р.
Я против войны в Украине!